بايرن ميونخ يستهدف تمديد عقد ديفيد ألابا

تتجه نية إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للتفاوض مع لاعب الفريق النمساوي ديفيد ألابا لتمديد عقدهمع النادي البافاري.
وينتهي عقد ألابا" 28 عاما" مع بايرن في 30 يونيو2021 ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تمديد العقد.
كانت ادارة النادي البافاري قد أبدت مؤخرا تفاؤلا حذرا بخصوص مفاوضات التمديد مع اللاعب النمساوي الدولي.
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