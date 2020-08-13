بايرن ميونخ يستهدف تمديد عقد ديفيد ألابا

تتجه نية إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للتفاوض مع لاعب الفريق النمساوي ديفيد ألابا لتمديد عقده مع النادي البافاري. مع النادي البافاري. وينتهي عقد ألابا" 28 عاما" مع بايرن في 30 يونيو 2021 ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تمديد العقد. 2021 ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تمديد العقد. كانت ادارة النادي البافاري قد أبدت مؤخرا تفاؤلا حذرا بخصوص مفاوضات التمديد مع اللاعب النمساوي الدولي.

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