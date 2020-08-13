فايلر يعلن قائمة الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي غداً

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو. الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو.

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