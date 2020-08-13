التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة سموحة والمقاولون

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة سموحة والمقاولون العرب، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الإسكندرية، ضمنمنافسات الجولة 19 للدوري الممتاز.
وانحصر اللعب معظم فترات الشوط في منطقة وسط الملعب، في ظل غياب الفعالية الهجومية للاعبي الفريقين والتواجد بكرات مؤثرة.
ويخوض المقاولون اللقاء محتلاً الترتيب الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يخوض سموحة المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 25 نقطة.
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