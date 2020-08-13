محمود الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي خلال المران المسائي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم الرئيسي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
واطمأن محمود الخطيب على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.
وعقد رئيس الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأخرى
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء غد الجمعة، لحساب الأسبوع الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام.
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