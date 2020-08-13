تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم

على ملعب التتش بالجزيرة.وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، اشتملت على التصويبات والعرضيات.يأتي ذلك في إطار التحضيرات الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام في الدوري الممتاز.