وزير الرياضة يقرر تسمية إحدى مراكز الشباب بالقاهرة باسم الشهيد أحمد الخولي

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المصرى يستلهم المثل والقدوة من أبطال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وينالون الشهادة في سبيل وطنهم ويعي من خلال تلك التضحيات حجم التحديات التي تواجهها مصر في سبيل نهضتها واستقرارها. التحديات التي تواجهها مصر في سبيل نهضتها واستقرارها. وخلال لقاء الوزير بأسرة شهيد القوات المسلحة المقدم أركان حرب أحمد الخولي ، قرر وزير الشباب البدء في إجراءات دراسة تسمية أحد مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة القاهرة باسم الشهيد أحمد الخولى.

يأتي ذلك تخليداً للعطاء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا من أبناء القوات المسلحة وليضاف بذلك إلى السجل المشرف للقوات المسلحة المصرية الزاخر بالأبطال والشهداء.

الشباب البدء في إجراءات دراسة تسمية أحد مراكز الشباب الواقعة في نطاق محافظة القاهرة باسم الشهيد أحمد الخولى.يأتي ذلك تخليداً للعطاء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا من أبناء القوات المسلحة وليضاف بذلك إلى السجل المشرف للقوات المسلحة المصرية الزاخر بالأبطال والشهداء.

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