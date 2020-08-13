جناح برشلونة بديلاً محتملاً لـ”سانشو” في مانشستر يونايتد

انضم جناح “برشلونة” الاسباني، الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” إلى قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020.

وذكرت شبكة ” ESPN” صباح اليوم الخميس، ان ادارة نادي “مانشستر يونايتد” اجرت محادثات غير رسمية مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشأن الانتقال إلى أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعتبر عثمان ديمبيلي أحد الصفقات البارزة التي فشلت في تلبية الطموحات والتوقعات المنتظرة منهم من قبل إدارة وجماهير “برشلونة” الاسباني.

وحسب الصحافة البريطانية، سيكون تعاقد مانشستر يونايتد مع “عثمان ديمبيلي” – إذا حدث – بمثابة المقامرة غير المضمونة، لسابق معاناة لاعب بوروسيا دورتموند ورين السابق لإصابات متكررة منذ انتقاله إلى برشلونة.

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وغاب عثمان ديمبيلي منذ انضمامه لصفوف برشلونة عن عدد هائل من المباريات، من بينهم 40 مباراة دفعة واحدة هذا الموسم.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة “بارتوميو” منفتحة على فكرة بيع عثمان ديمبيلي الذي وقع مقابل 138 مليون يورو قبل ثلاث سنوات قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت الصحفية، أن إدارة برشلونة تفضل بيع ديمبيلي نهائيًا، ولكنهم منفتحون ايضًا على فكرة انتقاله بنظام الاعارة مع إلزامية الشراء.

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