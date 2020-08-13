عاجل | فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة الإنتاج الحربي.. “ظهور شكري وفخري”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر” قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وظهر الناشئ الواعد محمد شكري في قائمة الاهلي، بالاضافة إلى صانع الالعاب الشاب محمد فخري، بينما تم استبعاد الظهير الايمن “أحمد فتحي” وصالح جمعة.

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

علي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد شكري

وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد فخري وجيرالدو.

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جونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي

فيما كشف مدير الكرة بالأهلي “سيد عبد الحفيظ” عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق أمس، قبل مواجهة الانتاج الحربي.

بينما حرص رئيس مجلس إدارة الاهلي “محمود الخطيب”، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم الرئيسي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

واطمأن الكابتن محمود الخطيب على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.

وعقد رئيس الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء غد الجمعة، لحساب الأسبوع الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام.

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