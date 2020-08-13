المباراة النتيجة المسابقة لايبزيج – أتلتيكو مدريد 19:00 جرينيتش دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي أتلتيكو باراناينسي – جوياس 1/2 الدوري البرازيلي – الجولة 2 أتلتيكو مينيرو – كورينثيانز 2/3 الدوري البرازيلي – الجولة 2 براجانتينو – بوتافوجو 1/1 الدوري البرازيلي – الجولة 2 باهيا – كوريتيبا 0/1 الدوري البرازيلي – الجولة 2 أتلتيكو جويانيينسي – فلامينجو 0/3 الدوري البرازيلي – الجولة 2 فلومينينسي – بالميراس 1/1 الدوري البرازيلي – الجولة 2 سييارا – جريميو 1/1 الدوري البرازيلي – الجولة 2 ساو باولو – فورتاليزا 22:15 جرينيتش الدوري البرازيلي – الجولة 2 إنترنسيونال – سانتوس 22:30 جرينيتش الدوري البرازيلي – الجولة 2 فاسكو دي جاما – سبورت ريسيفه 23:00 جرينيتش Advertisements الدوري البرازيلي – الجولة 2 أسوان – اف سي مصر 1/1 الدوري المصري – الجولة 19 سموحة – المقاولون العرب 1/1 الدوري المصري – الجولة 19 السيلية – العربي 0/1 الدوري القطري – الجولة 21 الأهلي – الوكرة 16:30 جرينيتش الدوري القطري – الجولة 21 قطر – السد 0/0 الدوري القطري – الجولة 21 الحالة – المنامة 0/0 الدوري البحريني – الجولة 13 الرفاع الشرقي – الشباب 1/0 الدوري البحريني – الجولة 13 جيرونا – ألميريا 17:30 جرينيتش الدوري الاسباني الدرجة الثانية – نصف نهائي المباريات الفاصلة إلتشي – ريال سرقسطة 20:00 جرينيتش الدوري الاسباني الدرجة الثانية – نصف نهائي المباريات الفاصلة هوفنهايم – فيهين فيسبادن 1/7 مباريات ودية نيوكاسل يونايتد جيتس – ويلينجتون فوينيكس 0/3 الدوري الأسترالي

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كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مباريات اليوم الخميس 13-8-2020 “لايبيزج أم الأتلتي؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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