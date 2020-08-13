الاهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل لقاء الانتاج.. والخطيب يؤازر اللاعبين

أكد مدير الكرة بالأهلي “سيد عبد الحفيظ” سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا في منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أجرى الاهلي «٧ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
الخطيب يؤازر اللاعبين
على جانب آخر، حرص رئيس مجلس إدارة الاهلي “محمود الخطيب“، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم الرئيسي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
واطمأن الكابتن محمود الخطيب على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.
وعقد رئيس الاهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء غد الجمعة، لحساب الأسبوع الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام.
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