الاهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل لقاء الانتاج.. والخطيب يؤازر اللاعبين

أكد مدير الكرة بالأهلي “سيد عبد الحفيظ” سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا في منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الاهلي «٧ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

الخطيب يؤازر اللاعبين

على جانب آخر، حرص رئيس مجلس إدارة الاهلي “محمود الخطيب“، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم الرئيسي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

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واطمأن الكابتن محمود الخطيب على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.

وعقد رئيس الاهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء غد الجمعة، لحساب الأسبوع الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام.

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