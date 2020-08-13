ليفربول يبدأ مفاوضاته بشكل رسمي مع بايرن ميونيخ لضم ألكانترا

أكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أن المحادثات بشكل رسمي قد بدأت بالفعل بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، من أجل صفقة انتقال لاعب الوسط تياجو ألكانتارا لبطل الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة في طريقها للحسم لصالح ليفربول، بعد تواصلهم مع المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، خلال الأيام الماضية، فاللاعب الإسباني يرغب في اللعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في الموسم المقبل.

ترغب إدارة بايرن ميونخ في الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، فيما نجح ليفربول في الاتفاق بشكل مبدئي على الشروط الشخصية مع تياجو ألكانتارا.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في 37 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاث أهداف كما صنع هدفين آخرين، ليصبح الهدف الأول ليورجن كلوب في سوق الانتقالات الصيفي، لتعويض الرحيل المحتمل للهولندي فينالدوم لاعب الريدز الحالي.

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