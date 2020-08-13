أكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أن المحادثات بشكل رسمي قد بدأت بالفعل بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، من أجل صفقة انتقال لاعب الوسط تياجو ألكانتارا لبطل الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة في طريقها للحسم لصالح ليفربول، بعد تواصلهم مع المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، خلال الأيام الماضية، فاللاعب الإسباني يرغب في اللعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في الموسم المقبل.
ترغب إدارة بايرن ميونخ في الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، فيما نجح ليفربول في الاتفاق بشكل مبدئي على الشروط الشخصية مع تياجو ألكانتارا.
وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في 37 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاث أهداف كما صنع هدفين آخرين، ليصبح الهدف الأول ليورجن كلوب في سوق الانتقالات الصيفي، لتعويض الرحيل المحتمل للهولندي فينالدوم لاعب الريدز الحالي.
..
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يبدأ مفاوضاته بشكل رسمي مع بايرن ميونيخ لضم ألكانترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.