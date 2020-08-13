بث مباشر | شاهد أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” في أهم مباريات اليوم الخميس 13-8-2020 في دور ربع نهائي -دور 8 الاقصائي- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “أتلتيكو مدريد ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

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تأهل فريق “أتلتيكو مدريد” الإسباني إلى هذا الدور بعد اقصاءه حامل اللقب “ليفربول” الإنجليزي في دور الـ16، بعدما تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء، كما كرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة (3-2).

بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “توتنهام” الإنجليزي، بعدما فاز ذهابًا بهدفًا نظيف، وتفوق إيابًا بثلاثية نظيفة.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة “باريس سان جيرمان” الفرنسي الذي تأهل على حساب “أتالانتا” الإيطالي بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النور.

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