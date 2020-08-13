رياضة | أحمد فتحي وصالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي وصالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي غدا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. واستبعد فايلر كلا من :- محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وصالح جمعة وأحمد فتحي لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف. ترتيب الدوري المصري :- 1-الأهلي 52 نقطة. 2-الزمالك 35 نقطة. 3-بيراميدز 35 نقطة. 4-المقاولون العرب 33 نقطة. 5-الاتحاد السكندري 27 نقطة. 6-سموحة 25 نقطة. 7-إنبي 25 نقطة. Advertisements 8-الإنتاج الحربي 23 نقطة. 9-الإسماعيلي 22 نقطة. 10-المصري 20 نقطة. 11-الجونة 20 نقطة. 12-حرس الحدود 19 نقطة. 13-أسوان 18 نقطة. 14-مصر المقاصة 17 نقطة. 15-طلائع الجيش 17 نقطة. 16-طنطا 16 نقطة. 17-وادي دجلة 15 نقطة. 18-نادي مصر 11 نقطة.

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