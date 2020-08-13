رياضة | استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- Advertisements محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو. فيما استبعد فايلر كل من :- محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وصالح جمعة وأحمد فتحي لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف.

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