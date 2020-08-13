رياضة | فايلر يستبعد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستبعد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر من مواجهة الغد أمام الإنتاج الحربي.

قرار فايلر باستبعاد الشيخ بسبب إصابته بكدمة في "كعب" القدم والتي تعرض لها خلال مران الفريق الأحمر أمس الأربعاء.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة جمعهم من 18 مباراة حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة.