رياضة | كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة موقف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونخ الألماني مساء غداً، وذلك في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار سيتين في تصريحات صحفية: "‏ديمبيلي في وضع يسمح له بالمشاركة لبضع دقائق، ولدينا فكرة أنه سيلعب لبضع دقائق ويمكنه تقديم أداء جيد".

وواصل: "‏بالتاكيد نحن نعلم إمكانات المنافس ولن نقلل منها، ونحن نعرف أرقاممهم وقدراتهم. وإنهم فريق استثنائي ويقدمون موسم مميز للغاية".

يذكر أن عثمان ديمبيلي قد دخل قائمة فريق برشلونة الإسباني لمباراة بايرن ميونخ للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي.