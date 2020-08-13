رياضة | كيكي سيتين عن المقارنة بين "ميسي" و"ليفاندوفسكي": الفارق واضح للجميع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين عن المقارنة بين "ميسي" و"ليفاندوفسكي": الفارق واضح للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن المقارنة بين الثنائي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وليونيل ميسي قائد البارسا في الفترة الأخيرة.

وقال سيتين في تصريحات صحفية: "‏ليفاندوفسكي ليس بمستوى ميسي، وأعتقد أن هذا واضح للغاية والفرق بين الثنائي يظهر في المباريات بالطبع، وليو يمكنه دائما حسن العديد من المواجهات، وعلينا الاستمتاع بالثنائي فقط".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن أشياء كثيرة، وأنه فريق كامل للغاية يعرف كيف يضغط بشكل جيد يصل مع العديد من المُهاجمين في القمة ويُدافع جيدًا، ولكن لدينا القدرة على التغلب على الضغط الذي سيشكلونه".

ويواجه فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء غد الجمعة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.