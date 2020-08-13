رياضة | إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ماتويدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ماتويدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده رسمياً مع لايز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأعلن النادي الأمريكي تعاقده مع النجم الفرنسي في صفقة إنتقال حر ، وذلك عقب إنتهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي مساء الثلاثاء.

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وجاء رحيل ماتويدي عن البيانكونيري بناء علي رغبه من المدير الفني أندريا بيرلو والذي يرغب في تخفيض معدل الاعمار في السيدة العجوز الموسم المقبل .

ومن المقرر أن يرتدي ماتويدي الرقم ثمانية رفقه إنتر ميامي بداية من الموسم المقبل .

يذكر أن اللاعب الفرنسي قد وصل إلي تورينو في صيف عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي ، مقابل 20 مليون يورو، وحقق عديد من الألقاب مع السيدة العجوز أبرزها تحقيق الدوري والكأس والسوبر الإيطالي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا .