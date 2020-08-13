رياضة | تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق ، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري ، صدمه قوية إلي جماهير النادي الكتالوني ، حول مستقبله من العودة إلي الكامب نو من جديد من أجل قيادة البلوجرانا .

ويعد تشافي من الأسماء المرشحة بقوة في الفترة المقبلة لقيادة فريق برشلونة في حال رحيل كيكي سيتين المدير الفني الحالي ، الذي بات وشيكاً ، إذا لم يحصل برشلونة علي دوري الأبطال .

وقال تشافي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘لا أعتقد أن الوقت قد حان للعودة إلى برشلونة‘‘.

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واضاف " قد أتصلوا بي في يناير وأخبرتهم أن الوقت غير مناسب للعودة من جديد ، أتمني لهم الافضل الفترة المقبلة وتحقيق مزيد من البطولات".

وأردف " أحترم كيكي سيتين كثيراً ، فلدية أسلوب يُناسب سياسة برشلونة وطريقة لعبهم "

وتابع " أنا سعيد لمواصلة أكتساب الخبرة وتحدي نفسي ، سيكون ممتاز لي أن أعود الي الكامب نو لتدريب برشلونة وسط جيل تاريخي مع جوردي كرويف، كارليس بويول وبعض اللاعبين الحاليين " .

واختتم: " هدفي تحقيق النجاح رفقة برشلونة ، ولن يتم ذلك سوي بتكوين فريق من الأفراد الصالحين الذين يعرفون فلسفة البرسا ، والأشخاص الذين أثق بهم والذين ينتمون إليّ " .