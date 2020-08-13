رياضة | أوزيل يحسم مستقبله مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أوزيل يحسم مستقبله مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني مسعود أوزيل عن تمسكه بالاستمرار في صفوف آرسنال الإنجليزي على الرغم من كل الإنتقادات التي يتعرض لها والمطالبة برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن مستقبله مع آرسنال، قال أوزيل في تصريحات صحفية:" سأقرر متى أرحل وليس أي شخص آخر، لم أوقع لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ووقعت لمدة أربع سنوات ويجب أن يحترم الجميع ذلك".

وأضاف:"موقفي واضح، أنا هنا حتى اليوم الأخير من عقدي وسأقدم كل ما لدي لهذا النادي، مواقف كهذه لن تحطمني أبدًا، إنها فقط تجعلني أقوى".

Advertisements

وتابع:"لقد أظهرت في الماضي أنه يمكنني العودة إلى الفريق وسأظهر ذلك مرة أخرى".

وعن موقف آرسنال غير المنصف من الظلم الذي يتعرض له المسلمين في العالم، علق أوزيل قائلاً:"عندما تم قتل جورج فلويد، العالم كله تحرك وقال حياة السود مهمة، هناك الكثير من اللاعبين والمشجعين السود لآرسنال ومن الرائع أن يقف النادي معهم ويدعمهم".

واختتم أوزيل تصريحاته قائلاً:"ولكن كنت أتمنى نفس الشيء للمسلمين لأن آرسنال يملك لاعبين مسلمين وجماهير مسلمة ومن المهم القول للعالم أن حياة المسلمين مهمة كذلك".