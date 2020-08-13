رياضة | «تراي ماتش» في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر «تراي ماتش» في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية «تراي ماتش» للاعبي الفريق في المران الأخير بطول الملعب، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة.
وحرص فايلر على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة.
وفي سياق متصل، قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ٥٢ نقطة بعد الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.