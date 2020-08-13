رياضة | «تراي ماتش» في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر «تراي ماتش» في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية «تراي ماتش» للاعبي الفريق في المران الأخير بطول الملعب، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة.

وحرص فايلر على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة.

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وفي سياق متصل، قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ٥٢ نقطة بعد الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.