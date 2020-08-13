رياضة | فيدال: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيدال: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التشيلي ارتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن أهمية مباراة غد الجمعة أمام بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار فيدال في تصريحات صحفية: "‏أفهم الناس الذين ليسوا متفائلين للغاية، ولكن نحن البارسا، ونحن أفضل فريق في العالم، ولم نظهر ذلك خلال مباريات الدوري الأخيرة، ولدينا موهبة كافية، ولدينا ليو ميسي".

وأضاف: "‏ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم جنبًا إلى جنب مع سواريز، ‏وقضيت 3 سنوات مع البولندي، ورأيته ينمو وكيف كان يستعد، لكن لا تقارنه بـ ميسي، فـ ليو لا يمكن مقارنته بأي شخص".

وتابع: "‏أعجبتني الصيغة الجديدة للأبطال، لأن كوبا أمريكا تُلعب بهذه الطريقة، وفي مباريات الذهاب والإياب لا يكون هناك حماس بهذه الروعة".