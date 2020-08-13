رياضة | مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت قائمة الأحمر على النحو التالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.
الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.
الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.
ترتيب الدوري المصري :-
1-الأهلي 52 نقطة.
2-الزمالك 35 نقطة.
3-بيراميدز 35 نقطة.
4-المقاولون العرب 33 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6-سموحة 25 نقطة.
7-إنبي 25 نقطة.
8-الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9-الإسماعيلي 22 نقطة.
10-المصري 20 نقطة.
11-الجونة 20 نقطة.
12-حرس الحدود 19 نقطة.
13-أسوان 18 نقطة.
14-مصر المقاصة 17 نقطة.
15-طلائع الجيش 17 نقطة.
16-طنطا 16 نقطة.
17-وادي دجلة 15 نقطة.
18-نادي مصر 11 نقطة.