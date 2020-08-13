الامارات | أوزيل: أنا من يقرر موعد رحيلي عن أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل: أنا من يقرر موعد رحيلي عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصرّ صانع الالعاب الالماني مسعود اوزيل انه الشخص الوحيد الذي سيقرر موعد رحيله من نادي ارسنال الانجليزي، برغم ابعاده عن تشكيلة مدربه الاسباني ميكل أرتيتا. ولم يحمل أوزيل الوان ارسنال منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير عن سعي النادي للتخلص من راتبه الضخم.

ويتقاضى اللاعب البالغ 31 عاما راتبا اسبوعيا يبلغ 350 الف جنيه استرليني (458 الف دولار)، لكنه لم يرتق الى مستوى التوقعات منذ قدومه من ريال مدريد الاسباني عام 2013.

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وغاب اوزيل عن المباراة النهائية لكأس انجلترا ضد تشلسي مطلع الشهر الجاري والتي ضمن "المدفعجية" من خلالها التأهل لمسابقة الدوري الاوروبي "بوروبا ليغ" الموسم المقبل. ويُعتقد انه لن يسمح لفريقه باجباره على الرحيل قبل انتهاء عقده في يونيو 2021. وقال اوزيل لموقع "ذي اثلتيك": "كانت الامور صعبة لكني احب ارسنال. انا من يقرر موعد رحيلي، وليس الآخرين". وتابع "اظهرت في الماضي قدرتي على العودة الى الفريق وساظهر ذلك مجددا".

وخاض كل المباريات العشر لارسنال بعد تولي ارتيتا مهامه في ديسمبر، لكن لاعب وسط ارسنال السابق ابعده عن المباريات الـ13 التالية وعزا ذلك "لأسباب كروية".

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