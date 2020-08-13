أسوان يتعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا أسوان وأف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى . تقدم أسوان بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء وتعادل رضا الويشى للأخير فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد أسوان إلى 19 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد أف سى مصر إلى 12 نقطة ومازالوا فى المركز الأخير للمسابقة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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