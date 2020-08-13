شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بيرلو يمهد لضم إيسكو وأسينسيو من ريال مدريد في الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرك يوفنتوس رغبة ريال مدريد في ضم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، ولا يمانع ذلك بشرط عقد صفقة تبادلية تحقق له أهدافه. وبحسب شبكة "ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس رصد نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال ديبالا المحتملة إلى سانتياجو برنابيو.

ويأتي إيسكو، لاعب الوسط، على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري، بناء على توصية من المدرب أندريا بيرلو.

أما الاسم الثاني المقترح، فهو ماركو أسينسيو، جناح الميرنجي، والذي يعد حلا مثاليا لخطة بيرلو التي تعتمد على الرسم التكتيكي "4-3-3"، والتي ينوي الاعتماد عليها.

وكان أسينسيو قد غاب عن مباريات الريال منذ بداية الموسم، قبل أن يعود مع استئناف النشاط في يونيو الماضي، ويسجل هدفين في الليجا.