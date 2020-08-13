تشيلسى يناطح برشلونة لخطف جناح أياكس أمستردام

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادى تشيلسى فى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين، الموضوع على رأس أولويات عدد من أندية أوروبا الكبرى، خلال الميركاتو الصيفى. ووفقًا لشبكة «سكاى سبورتس»، فإن تشيلسى يرغب فى ضم الأرجنتينى نيكولاس تاجليافيكو، الظهير الأيسر لأياكس، الذى يحظى أيضًا باهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن تاجليافيكو لديه عقد مع أياكس حتى 2022، ونجح هذا الموسم فى تسجيل 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة فى مختلف البطولات. وأوضحت أن تحرك تشيلسى صوب تاجليافيكو جاء بعد فشل التوصل لاتفاق مع ليستر سيتى حول بن تشيلويل المقدر بـ80 مليون إسترلينى. وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسى يراقب أيضًا سيرجيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، الذى تألق خلال إعارته إلى إشبيلية. نيكولاس أليخاندرو تاجليافيكو من مواليد 31 أغسطس 1992، وهو لاعب كرة قدم أرجنتينى يلعب كظهير أيسر لنادى أياكس الهولندى. فى مايو 2018 تم اختياره فى الفريق الأرجنتينى النهائى المكون من 23 لاعبًا فى كأس العالم لكرة القدم 2018 فى روسيا. لعب تاجليافيكو خلال مسيرته الاحترافية مع 4 أندية فى اثنى عشر موسمًا، وسجل خلالها 10 أهداف ضمن 267 مباراة. حيث فاز فى موسم واحد بالكأس وفى موسم واحد بالدورى. بدأ تاجليافيكو مسيرته مع نادى بانفيلد فى موسم 2010- 2011 فى المرة الأولى ولمدة موسمين، ثم فى موسم 2013- 2014 ولمدة موسمين، مشاركًا طوالها فى 90 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل إلى نادى ريال مورسيا فى موسم 2012- 2013 لمدة موسم واحد، حيث شارك فى 27 مباراة ولم يسجل أى هدف. لينتقل بعدها إلى نادى إنديبندينتى فى موسم 2015 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا فى 82 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل إلى نادى أياكس أمستردام فى موسم 2017- 2018 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا فى 68 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.