شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن رسميًا عن أولى صفقاته الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى توتنهام، بقيادة مديره الفنى جوزيه مورينيو، عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفى الجارى. وتعاقد النادى اللندنى، مع النرويجى إميل هويبيرج، قادمًا من نادى ساوثهامبتون، لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص «رقم 5» وكانت تقارير أشارت، في وقتٍ سابق، إلى أن توتنهام توصل لاتفاق نهائى مع ساوثهامبتون لضم هويبيرج، مقابل 20 مليون إسترلينى.

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