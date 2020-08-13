شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تلغي العطلة الشتوية بفعل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلغاء عطلة الشتاء في الموسم الجديد، بسبب الجدول المزدحم للمباريات، ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية. ويعود ذلك إلى بداية الموسم الجديد في موعد متأخر، بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد، في زيادة مدة الموسم الحالي 2019-2020.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الموسم الجديد للبريميرليج سيكون أقصر من حيث الطول المعتاد للمنافسات في إنجلترا، بنحو 5 أسابيع.

وقالت إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستصدر جدول مباريات موسم 2020-2021 خلال الأسبوع المقبل. كان الاتحاد الإنجليزي، قرر إلغاء مباريات الإعادة في مسابقة كأس إنجلترا بالموسم المقبل، من أجل التخفيف من ضغط المباريات.