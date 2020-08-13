شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت خارج حسابات يوفنتوس 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن غياب المدافع الإيطالي ماتياس دي ليخت، لمدة 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه الأيمن صباح أمس الأربعاء.
وأصدر النادي الإيطالي، بيانا رسميا يؤكد فيه نجاح العملية الجراحية التي أجراها المدافع الهولندي. وكان دي ليخت أجرى عملية جراحية في كتفه الأيمن، صباح أمس الأربعاء. وأشار نادي يوفنتوس في بيانه إلى أن دي ليخت سيغيب عن صفوف الفريق لمدة 3 أشهر.
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