شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء لايبزيج بثلاث ساعات.. إعلان نتائج اختبارات كورونا للاعبي أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها بعثة أتلتيكو مدريد قبل اليوم التى ستقام عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في دور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع لايبزيج الألماني على ملعب خوسيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة سلبية تماما.

وبذلك لا يغيب عن الفريق الإسباني سوى أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو، حيث لم يسافرا مع الفريق إلى البرتغال ويخضعان لعزل منزلي بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد الماضي.

وبسبب الظروف الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، تقام مباريات "التشامبيونز ليج" للمرة الأولى في دور الثمانية ونصف النهائي من مباراة واحدة بخروج المهزوم مباشرة، حيث ستحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة المباريات ربع ونصف النهائي والنهائي.