خالد بيومي يعلق على رحيل رمضان صبحي من الأهلي واقترابه من ‏بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على فشل مفاوضات النادي الأهلي مع رمضان صبحي، المُعار للفريق من صفوف هيدرسفيلد الانجليزي ورغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز.
وقال بيومي في تصريح خاض لـ«المصري اليوم» :«تعليقي الوحيد هو طرح سؤال للجميع (كم يساوي سعر الدوري المصري؟».
وأوضح بيومي:«السؤال مطروح للمنظومة الرياضية في مصر، بخصوص مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي أو غيره من اللاعبين والأسعار الغير معقولة التي نسمعها في الفترة الأخيرة».
وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المصري، قال بيومي:«النية موجودة بالطبع، ولكن نتنظر ماستسفر عنه الفترة المقبلة بعد قرار التجديد للجنة الخماسية».
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