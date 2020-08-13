شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبا لرحيله في الصيف أو الشتاء.. يوفنتوس يحدد 100 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد فريق يوفنتوس الإيطالي 100 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة رحيل نجم فريق «السيدة العجوز» باولو ديبالا في حال وصول عرضا سواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري أو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إدارة «السيدة العجوز» ستوافق على رحيل ديبالا إذا تلقت عرضًا بقيمة تتراوح ما بين 90 لـ100 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا بنهاية عام 2022، وهو الأمر الذي سيجعل إدارة اليوفي تفكر إما في بيع اللاعب أو تجديد عقده. وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت في وقت سابق وتحديدًا خلال ولاية المدرب ماوريسيو ساري عن وجود رغبة في تجديد عقد ديبالا بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة اليوفي.

النجم الأرجنتيني استطاع رفقة فريق اليوفي في الموسم المنقضي أن يشارك في 46 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت في البطولة الإيطالية أو دوري أبطال أوروبا. وشارك ديبالا في 46 مباراة ليساهم بـ31 هدفًا حيث سجل 17 هدف إلى جانب تقديم 14 تمريرة حاسمة.