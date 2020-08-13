شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مانشستر سيتي وليون في دوري الأبطال في قبضة «شرطي هولندي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهولندي داني ماكيلي بإدارة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا التي ستقام في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبلغ ماكيلي من العمر 37 عاما ويعمل في الشرطة الهولندية، كما تقلد الشارة الدولية عام 2011 وكان أحد حكام تقنية الفيديو في كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا 2018.

وتولى الهولندي قيادة 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا النسخة الجارية، وكان شاهدا على خروج ليفربول من منافسات دور الـ16 على يد أتليتكو مدريد بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب.