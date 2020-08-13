شكرا لقرائتكم خبر عن العربي القطري يقدم عرضًا لضم سواريز من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الخميس، أن الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، تلقى عرضا من أحد الأندية العربية للانضمام إلى صفوفه، الصيف الجاري.
خاض سواريز موسما متقلبا مع برشلونة، يعد الأسوأ تهديفيا في مسيرته مع الفريق الكتالوني. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن نادي العربي القطري مهتم بضم سواريز، حيث تواصل مع بعض المحيطين باللاعب لمعرفة رأيه في العرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع سواريز جاء بطلب صريح من مدرب الفريق، الأيسلندي هايمير هالجريمسون، الذي أبلغ مجلس الإدارة برغبته في ضم مهاجم برشلونة.
وأوضحت أن التواصل مع المقربين من اللاعب ليس فقط لمعرفة مدى رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وإنما أيضًا لمعرفة المبالغ المطلوبة لحسم الصفقة.
يذكر أن عقد سواريز مع برشلونة سينتهي الصيف المقبل، ولكن اعتمادًا على عدد المباريات التي يلعبها، سيتم تجديده تلقائيًا حتى عام 2022.
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