شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك ديوكوفيتش يعلن مشاركته في بطولتي أمريكا الكبرى وسينسيناتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه سيشارك في الجولة الأمريكية، التي تشمل بطولتي أمريكا المفتوحة، وبطولة سينسيناتي للماسترز.

وقال ديوكوفيتش في بيان نشره على حسابه في موقع «إنستجرام» اليوم الخميس:يسعدني أن أؤكد لكم مشاركتي في بطولة أمريكا الكبرى وبطولة سينسيناتي للماسترز، لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلا مع وجود هذه التحديات والعقبات.

وتابع: عودة المنافسات تجعلني أشعر بحماس كبير، وأنا أدرك أن هذه المرة ستكون الأمور مختلفة بسبب بروتوكولات السلامة والإجراءات المشددة. وأضاف: تدربت بجد طيلة الفترة الماضية، وتحديت مع فريق عملي، وأجريت جميع الفحوصات اللازمة، وأنا أشعر أني بأحسن حال، وقادر على المنافسة بقوة.