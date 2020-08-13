شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يسعى لفك عقدة العقم التهديفي في دوري أبطال أوروبا أمام "البافاري" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ انضمامه لبرشلونة في صيف عام 2018 نجح لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في تسجيل 11 هدفا خلال الـ95 مباراة الرسمية التي شارك بها مع الفريق، ولم يكن أي من هذه الأهداف في بطولة دوري الأبطال التي شارك في 17 مباراة مع الفريق الكتالوني، بل كانت جميعها في بطولة الدوري «الليجا».

ولم ينجح فيدال في تسجيل أي أهداف في دوري الأبطال خلال موسمه الأخير مع فريق بايرن ميونخ (2017ـ 2018)، وبهذا لم يتمكن لاعب الوسط من تسجيل أي هدف أوروبي في ثلاث نسخ متتالية للبطولة.

وكان آخر هدف سجله اللاعب التشيلي بدوري الأبطال في 12 أبريل عام 2017 في شباك ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي، وهي المباراة التي خسرها الفريق البافاري (1-2) على ملعب أليانز أرينا، ومنذ ذلك الحين شارك في 26 مباراة بهذه البطولة ولم ينجح خلالها في زيارة شباك الخصوم.

وستعد مواجهة الجمعة أمام فريقه السابق في ربع النهائي فرصة جديدة لفيدال لكسر هذه السلسلة السيئة وذلك بعد غيابه عن إياب ثمن النهائي أمام نابولي للإيقاف.

وطوال مسيرته الاحترافية في دوري الأبطال، تمكن فيدال من تسجيل 14 هدفا خلال 71 مباراة رسمية خاضها مع فرق يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة، وكان الموسم الأكثر تهديفا بالنسبة له هو (2013/2014) عندما أحرز 5 أهداف مع الفريق الإيطالي.

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