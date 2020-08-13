شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا سان جيرمان التاريخية أمام أتالانتا حديث الصحف العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على ريمونتادا فريق باريس سان جيرمان، التى أطاحت بفريق أتالانتا الإيطالى من دورى أبطال أوروبا فى 3 دقائق فقط، بعدما نجح الفريق الباريسى فى إدراك التعادل عند الدقيقة 90، وسجل هدف الفوز فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن فريق باريس سان جيرمان حقق نتيجة تاريخية، بعدما استطاع لاعبوه تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز بفارق هدف فى 3 دقائق، فهذه ريمونتادا خيالية أنقذت منصب توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، الذى كان سيفقد منصبه حال خسارته وخروجه من «الشامبيونزليج». وسجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش فى الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جيرمان فى الدقيقتين (90+1) و(90+3). وسلطت الصحف الفرنسية الضوء على احتفالات لاعبى الفريق الباريسى عقب لقاء أتالانتا، مؤكدة أن إدارة باريس سان جيرمان أعلنت بقاء «نيمار» و«مبابى» فى صفوف الفريق الباريسى للأبد وعدم رحيلهما.