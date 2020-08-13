شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يمدد عقد كريم بلعربي لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تمديد تعاقده مع كريم بلعربي لمدة عامين إضافيين، حتى 30 يونيو 2023، حيث مازال عقد اللاعب الحالي ساريا حتى صيف 2021. وقال رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن: سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية.
وزاد: «كريم يتواجد معنا منذ 2011، تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني بوندسليجا في مركزه هنا في ليفركوزن. عندما يعتمد على سرعته في الملعب، يصبح لاعبا يصنع الفارق. وانضم بلعربي لفريق ليفركوزن قادما من آينتراخت براونشفيج كمهوبة شابة قبل تسع سنوات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر ليفركوزن يمدد عقد كريم بلعربي لمدة 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.