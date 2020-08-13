شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يمدد عقد كريم بلعربي لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تمديد تعاقده مع كريم بلعربي لمدة عامين إضافيين، حتى 30 يونيو 2023، حيث مازال عقد اللاعب الحالي ساريا حتى صيف 2021. وقال رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن: سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية.

وزاد: «كريم يتواجد معنا منذ 2011، تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني بوندسليجا في مركزه هنا في ليفركوزن. عندما يعتمد على سرعته في الملعب، يصبح لاعبا يصنع الفارق. وانضم بلعربي لفريق ليفركوزن قادما من آينتراخت براونشفيج كمهوبة شابة قبل تسع سنوات.