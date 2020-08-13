اوزيل: أنا أقرر متى أرحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

أوضح اللاعب مسعود ​أوزيل​ أنه لن يغادر ​أرسنال​ قبل نهاية عقده، مشيرًا إلى أنه "سيعطي كل شيء" للنادي وأن عقده الذي يمتد لأربع سنوات يجب أن يحترمه جميع الأطراف.



وقال أوزيل: "موقفي واضح. أنا هنا حتى اليوم الأخير من اتفاقنا وسأقدم كل ما أملك لهذا النادي. مثل هذه المواقف لن تحطمني أبدًا، إنها فقط تجعلني أقوى. لقد أظهرت في الماضي أنه يمكنني العودة إلى الفريق وسأظهر ذلك مرة أخرى".

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وأضاف: "سأقرر متى أذهب، وليس أي شخص آخر. من الواضح أن الأمور كانت صعبة ولكني أحب أرسنال، وأحب العمل هناك، وأحب الناس في النادي، الأشخاص الحقيقيون، أولئك الذين كنت معهم لفترة طويلة، وأنا أحب لندن، إنها منزلي".

وتابع: "مهما حدث في الموسمين الماضيين، أنا سعيد وعقلي قوي للغاية. أنا لا أتخلى عن أي شيء. أريد أن أساعد فريقي وسأقاتل من أجل ذلك. إذا كنت لائقًا، فأنا أعرف ما يمكنني فعله على أرض الملعب".