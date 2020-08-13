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الشرطة تحقق مع قائد روسيا السابق بعد ضربه حكم بوحشية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

تحقق الشرطة مع قائد منتخب ​روسيا​ السابق، ​رومان شيروكوف​ بعد إعتدائه بالضرب على الحكم ​نيكيتا دانشينكوف​ أثناء مباراة للهواة أقيمت خلال هذا الاسبوع.

والتقطت الكاميرات شيروكوف (39 عاما)، وهو يوجه لكمة للحكم على وجهه، ليطرحه أرضا، ثم قام بركله على الرأس، بعد طرده من اللقاء.

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وأشار الحكم المجني عليه في مقطع فيديو، إنه نُقل للمستشفى لعدة ساعات عقب الحادث، وأصيب بجروح واضحة، وتمزقين وكدمة.

 

وقدم شيروكوف اعتذاره عن الواقعة في بيان عبر موقع "إنستغرام": "أود أن أقدم اعتذاري الشديد عن مثل هذا العمل غير اللائق الذي ارتكبته".

وأفادت وسائل إعلامية محلية أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة، بعد تقدم عائلة المجني عليه بشكوى ضد اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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