شكرا لقرائتكم حبيب: الأهلي أنقذ رمضان صبحي خلال استعارته عقب تجميده في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن الأهلي قد أنقذ رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر بعد ما إعاده إلي الملاعب مرة أخري واستعارته عقب تجميده خلال فترة احترافه في الدوري الإنجليزي ، خاصة أن النادي الأحمر دفع كثير لذلك ، مشيراً إلي أن مسيرة رمضان صبحي الاحترافية خارج مصر ستكون صعبة جداً وربما انتهت، والفائز الاكبر في الصفقة هو نادي هدرسفيلد الإنجليزي .

وكتب شريف حبيب علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ، " الاهلي انفذ رمضان صبحي واعاده للملاعب باستعارته ..ودفع الكثير من أ جل ذلك ...وكان علي رمضان يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه ...ولكنه المال ..لغة العصر الذي طغي علي كل القيم ...أعتقد أن مسيرته الاحترافية خارج مصر ستكون صعبة جداً وربما انتهت ...فالدوري المصري لا يفرز مستويات عالمية وخاصة في الوقت الحاضر ...الفائز الاكبر في الصفقة هو نادي هدرسفيلد ...فقد استغل كل الاوراق لصالحة".



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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.