شكرا لقرائتكم هل يتمرد أحمد الشيخ على الأهلي.. الجناح الطائر يغيب عن المران الجماعي يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب احمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر على مدار اليومين الماضيين بداعي عدم قدرته على خوض المران نتيجة الام القدم التي سبق وأن تعرض لها اللاعب قبل مباراة انبي الماضية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وأثار غياب اللاعب الشاب حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء بعد تأكيد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدم وجود مانع من مشاركة اللاعب في التدريبات أو المباريات ما جعل المدير الفني السويسري رينيه فايلر يضعه في قائمة مباراة انبي الماضية والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين بتوقيع محمد هاني وعلي معلول مدافعي القلعة الحمراء.

ولم يشارك أحمد الشيخ في تدريبات الأمس وأمس الأول وسط حالة من التعتيم داخل جدران القلعة الحمراء بسبب دخول اللاعب في أزمة نتيجة إصراره على تعديل راتبه السنوي بعد رفض منحه حرية الانتقال على سبيل الإعارة الى نادي بيراميدز أو تركه للرحيل نهائياً بالرغم من تلقيه عرضاً مغرياً من النادي الشهير.