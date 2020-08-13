شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطالب ادارة الاتحاد السكندري بمخاطبة اللاعبين الأجانب للعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى من عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة الذين مازالوا فى بلادهم نظرا لغلق المجال الجوى فى بعض البلدان بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العالم الجارى . ويعانى الإتحاد السكندرى من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة وهم الليبى أنيس سالتو والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون أكاكبو والأخير يحتاجه طلعت يوسف لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمد أنور بالرباط الصليبى وانتهاء موسمه الكروى مع زعيم الثغر . من ناحية أخرى استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر اليوم للجونة والدخول فى معسكر مغلق ب 23 لاعبا استعدادا لمباراة الجونة ضمن مباريات الاسبوع الـ 19 غدا الجمعة . Advertisements واللاعبون هم :- عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل والسيد سالم ومحمود رزق ومروان النجار وأحمد حجى وأحمد نبيل مانجهو خالد الغندور والصباحى وخالد قمر ومروان عطية ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل وإسلام جمال ويوسف حسن وعبد الغنى محمد ونور السيد وكريم الديب وعمر الميدانى وأحمد رفعت. ويغادر الفريق الإسكندرية فى الثامنة والنصف صباحا من مقر النادى إلى القاهرة ويستقل الطائرة فى الثانية عصرا على أن يتدرب الفريق فى الخامسة والنصف على ملعب الجونة الفرعى .

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