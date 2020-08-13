شكرا لقرائتكم فيديوجراف.. حكاية رمضان صبحى مع الفرسان الثلاثة قبل الرحيل إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الصدمة تعيشها جماهير الأهلى بعد تفضيل رمضان صبحى الانضمام إلى نادى بيراميدز بحسب ما أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأحمر.

كان رمضان تلقى أكثر من عرض احترافي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تمسك الأهلي باللاعب ورغبته في الحصول على خدماته مهما كلفه الأمر، وأعلن رمضان صبحى أنه يسعى خلف حلم الاحتراف منذ أن تم تصعيده إلى النادى الأهلي، إلا أن تجربته الأولى لم تكن موفقه عندما التحق بنادى ستوك سيتى الإنجليزي، حيث لعب 46 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلها، قبل أن ينتقل إلى فريق هدرسفيلد ليشارك فى 4 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

Advertisements

وانتعش رمضان صبحى كروياً مع بداية الموسم الجارى وخلال تواجده فى الأهلي، ليقود منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وخلال الموسم الجارى سجل رمضان مع النادى الأهلى 5 أهداف فى 9 مباريات، وشهد له الجميع بتطور شخصيته القيادة خاصة بعد أمم أفريقيا للشباب.

لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..