شكرا لقرائتكم محمد شبانه يفجر مفاجأة: مفاوضات بين بيراميدز مع حمدي فتحي لضمه بعد رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن هناك مفاجأة بمفاوضات نادي بيراميدز مع حمدي فتحي لاعب الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رمضان صبحي .

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تابع شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أنه خلال الجلسة التي جمعت مسئولو نادي بيراميدز مع رمضان صبحي تم التطرق إلى اللاعب حمدي فتحي و أن هناك شرط جزائي في عقده سيتم دفعه من قبل بيراميدز للحصول على اللاعب الذى يعد أحد نجوم خط الوسط في الأهلي ومنتخب مصر.

أضاف شبانه أن هناك حالة من الإستياء لدي اللاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية بسبب إصابته و عدم السؤال عليه من قبل مسئولو النادي ، مؤكداً أن هناك ترحيب من اللاعب بالإنتقال إلى بيراميدز خاصة أنه سيكون هناك مقابل مالي كبير مرصود للاعب .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.