شكرا لقرائتكم شبانه: ما يفعله نادي بيراميدز بشراء وخطف اللاعبين كان يفعله الأهلي منذ 18 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن ما يفعله نادي بيراميدز حاليا بشراء وخطف اللاعبين من الأهلي ، كان يفعله الأهلي منذ 18 عاماً مع الأندية مثل الزمالك ووالإسماعيلي و المصري وخطف النجوم من هذه الأندية بأعلي سعر والدليل محمد بركات و سيد معوض و عماد النحاس و محمد عبدالله ، وإسلام الشاطر الذى انتقل للزمالك ومنه للسعودية ثم الأهلي ، و محمد شوقى من المصري و آخرين.

لمتابعة لايف شبانه :

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج "مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن إنتقال رمضان صبحي لبيراميدز ورفضه البقاء مع الأهلي كان بمثابة الزلزال و الصدمة للجماهير الأهلاوية بإنتقال أحد نجومه لنادي آخر ورفض عرض النادي.

طالب شبانه في لايف " اليوم السابع " على الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب مراجعة أنفسهم والبحث عن أساليب جديدة للإبقاء على النجوم في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها بيراميدز والزمالك في تلك الفترة ، للحفاظ على القوام الأساسي لفريقه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.