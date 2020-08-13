شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يعلن التشكيل الرسمي لـ سموحه ضد المقاولون باستاد الاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحه تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب والمقررة اليوم علي ستاد الاسكندرية وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي : عمر صلاح خط الدفاع : كريم يحيي، رجب نبيل، يوسف ديوب، احمد ابو الفتوح. خط الوسط : ناصر ماهر، احمد جمال، ديريك نيسبامبي، محمد عبد المنعم. Advertisements خط الهجوم : صلاح محسن، حسام حسن. بينما جاء أعلن عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل تشكيل المقاولون العرب وجاء على النحو التالي : حراسة المرمي : محمود ابو السعود خط الدفاع : امير عابد، محمد سمير، احمد الشيمي، حسن الشامي. خط الوسط : ابراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفي، لويس ادوارد. خط الهجوم : سيف الجزيرى، شكرى نجيب. ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

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