شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: عصام عبد الفتاح قدم محاضرات الحكام تطوعا ولم يتقاضى "مليم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق لم يتقاضى "مليم " بعد مشاركته في إلقاء المحاضرات للحكام قبل إستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس من الشهر الجاري.
تابع وجيه أحمد لـ "الخليج 365" أن عصام عبد الفتاح لم يحصل على أي بدلات أو مقابل لإلقاءه المحاضرات للحكام وأنه تواجد بشكل تطوعي
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