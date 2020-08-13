شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: عصام عبد الفتاح قدم محاضرات الحكام تطوعا ولم يتقاضى "مليم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق لم يتقاضى "مليم " بعد مشاركته في إلقاء المحاضرات للحكام قبل إستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس من الشهر الجاري.

تابع وجيه أحمد لـ "الخليج 365" أن عصام عبد الفتاح لم يحصل على أي بدلات أو مقابل لإلقاءه المحاضرات للحكام وأنه تواجد بشكل تطوعي