شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يحاضر اللاعبين قبل التدريب الختامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

Advertisements

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.